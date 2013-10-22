سيارات تالفة تشوه المدخل الشرقي لوادي الدواسر

غازي المسعري (وادي الدواسر)
طالب عدد من سكان محافظة وادي الدواسر بإيجاد الحلول المناسبة للارتقاء بمدخل المحافظة الشرقي ورفع السيارات التالفة أو المحروقة نتيجة تعرضها لحوادث مرورية وإبعادها عن جوانب الطريق العام بالمحافظة.«عكاظ» قامت بعمل جولة ميدانية على أماكن تواجد هذه السيارات التالفة والموجودة في على امتداد الطريق بالمحافظة، وأخذت آراء المواطنين، حيث ناشدوا الجهات المعنية بالتدخل السريع لرفع هذه السيارات. في البداية أوضح المواطن جهيمان بن مسرع أنه أصبح من الضروري التحرك العاجل من قبل الجهات المعنية لرفع وسحب وإبعاد هذه المركبات التالفة التي شوهت مداخل المحافظة، مضيفا بأن هناك سيارات ليست تالفة توجد في نفس الموقع وقد تكون عرضة للتشليح أو السرقة.شاطره الرأي عبدالله بن محمد لافتا إلى أن المركبات التالفة التي تقبع في مكانها من عدة أشهر تشوه منظر مداخل وادي الدواسر، مطالبا بضرورة رفعها وإبعادها، متسائلا في الوقت نفسه عن أصحابها وعن دور البلدية في رفعها باعتبارها حوادث مرورية أو تالفة.وأوضح حسين الدوسري أن هذه الظاهرة تشكل منظرا غير حضاري، لاسيما في الطرقات العامة، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للحد من هذه الظاهرة.