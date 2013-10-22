مليون مستخدم لتطبيقات الهواتف الذكية بجامعة الملك سعود

أحمد الحذيفي (الرياض)

كشف عميد التعاملات الإلكترونية بجامعة الملك سعود الدكتور عصام الوقيت، تجاوز عدد مستخدمي التطبيقات التي أصدرتها جامعة الملك سعود في متاجر الأجهزة الذكية أكثر من مليون مستخدم.وأبان أن ما تقدمه الجامعة من تطبيقات الهواتف الذكية على الآيفون والآندرويد يلاقي إقبالا من مستخدمي هذه الهواتف من داخل الجامعة وخارجها على حد سواء، وأن تطبيق القرآن الكريم (آيات) يأتي في مقدمة هذه التطبيقات، حيث تجاوز عدد مرات تحميل هذا البرنامج مع نهاية شهر سبتمبر الماضي مليون ونصف مليون عملية تحميل من أرجاء العالم كافة على هواتف آيفون وآندرويد.وعد الدكتور الوقيت التطبيق محاكاة للمصحف الشريف مع خيارات متعددة للتفاسير والتلاوات والمقرئين، مشيرا إلى أن البرنامج تم تطويره داخل الجامعة من قبل فريق العمل في عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات، وتقدمه الجامعة كجزء من دورها في خدمة المجتمع.من جانبه، أكد وكيل عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات للمشاريع والخدمات الإلكترونية الدكتور وليد بن محمد الصالح أن الجامعة قدمت تطبيقا خاصا بالموظفين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة يمكن من خلاله الوصول للمعلومات الخاصة بالموظف، ويشمل ذلك الرواتب والأمور المالية والإجازات، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية المقدمة للموظفين وأعضاء هيئة التدريس، وأيضا تطبيقا خاصا بطلاب الجامعة يمكن للطالب من خلاله الاستعلام عن معلوماته الأكاديمية والمالية. وأشار إلى أن سجل برنامج الطلاب بلغ 15881 عملية تحميل مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، مضيفا أن هذه البرامج موجودة على حساب الجامعة في متجري تطبيقات آندرويد وآبل باسم (ETC KSU).