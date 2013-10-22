بقايا الحريق تجتاح حراج بن قاسم

طالبوا الأمانة بتنظيف السوق.. بائعون لـ«عكاظ»:

محمد النغيص (الرياض)

طالب ملاك محلات حراج بن قاسم الواقع في جنوب الرياض، أمانة الرياض بالتحرك سريعا من أجل العمل على نظافة المخلفات التي تركها الحريق الذي شب قبل عيد الأضحى المبارك بأيام، والذي أتى على بعض المحلات والبسطات في السوق ولازالت أسباب الحريق مجهولة.حيث أكد الباعة لـ «عكاظ» أن الأمانة لم تتحرك ساكنا من أجل إعادة المكان إلى طبيعته، حيث سبب بقايا الحريق أدخنة متجددة وتنبعث من داخل هذه المخلفات إلى داخل السوق والبسطات مما سببت مشكلة كبيرة على المتسوقين والبائعين مما يؤثر على طبيعة السوق.وأكد بعض المواطنين أن إخراج بقايا الحريق من المحلات وتنظيف المحلات كان بمساعدة العمالة وبعض المواطنين ولم تقم أية آلية نظافة بتفقد السوق منذ فترة، متسائلين ما إذا كانت عملية إزالة السوق جعل الأمانة تهمل القيام بعملها وهي نظافة المواقع داخل السوق وعلى جانبها.وطالبوا بالعمل سريعا من أجل إزالتها سريعا، حيث ما زالت هذه المخلفات في الشوارع تسبب ازدحاما كبيرا بسبب وقوعها بالقرب من وسط الطريق وتؤثر على عملية السير للمتسوقين وللمركبات والعمل على تنظيف الموقع من قبل الأمانة، وإلى هذه اللحظة ننتظر إزالتها بالكامل.وكانت أمانة الرياض قد كشفت سابقا وقبل إجازة عيد الأضحى المبارك أنه سيتم العمل على ما يزيد من 8500 مراقب وسائق، وأكثر من 1400 معدة وآلية حديثة لتنظيف جميع المواقع في المنطقة بما فيها مكانس آلية في منطقة الرياض خلال عيد الأضحى المبارك.