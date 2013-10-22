أمير القصيم يلتقي مساعد مدير الأمن العام

سلمان الضباح (بريدة)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتب سموه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة أمس، اللواء جمعان بن أحمد الغامدي مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، والعميد عبدالعزيز بن عثمان الدرعمي والعميد علي حسين القحطاني، وملازم أول مشعل بن عبدالله بن جريس مدير قسم العلاقات العامة بشؤون الأمن.وتم خلال الاستقبال اطلاع سموه على الأمر السامي الكريم بانتقال مباشرة عمل مخالفي أنظمة الإقامة من الجوازات إلى الشرطة بالمناطق. وقد رحب بهم سموه وتمنى لهم التوفيق والنجاح في عملهم ومقدرا جهود الجميع. حضر اللقاء مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب.من ناحية أخرى، استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة أمس، المهنئين بعيد الأضحى المبارك من مسؤولي ديوان إمارة المنطقة يتقدمهم وكيل الإمارة علي بن سليمان السويلم ووكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية إبراهيم بن محمد الهذلي، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالعزيز الحميدان والمديري العامون ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالإمارة، ومديري الإدارات الحكومية بمنطقة القصيم وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.وقد تبادل سموه مع الجميع التهنئة بهذه المناسبة المباركة، متمنيا للجميع دوام العون والتوفيق.