150 أسرة تستفيد من برنامج «كسوة العيد»

مريم الصغير (الرياض)
نظم «نادي تاج التطوعي» برنامج كسوة العيد وذلك بالتعاون مع «جمعية بنيان». وأوضحت إيمان الهزاع قائدة مجموعه نادي تاج التطوعي أن برنامج «كسوة العيد» أحد المبادرات المتعددة التي ترعاها الجمعية السعودية للعمل التطوعي «تكاتف» والتي تهدف من خلالها لنشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع السعودي، مشيرة إلى أن البرنامج الذي سيستمر حتى 12 أكتوبر الجاري يهدف إلى جذب الأفراد لمفهوم خدمة المجتمع وترسيخ العمل التطوعي من منظور اجتماعي وديني في دواخل أبناء المجتمع، بجانب توجيه طاقاتهم واستغلال أوقات فراغهم بشكل إيجابي.وأضافت يهدف البرنامج الذي تحتضنه قاعة جمعية بنيان بشارع الضباب ويستهدف 150 أسرة من ذوي الدخل المحدود إلى نشر قيم الترابط الاجتماعي وذلك بتنويع المجالات التطوعية والمساهمة في تطويرها وتنظيمها وتوجيهها عن طريق الفصل بين العمل التطوعي العشوائي والعمل التطوعي المنظم، منوهة إلى أن مشاركة أسر ذوي الدخل المحدود فرحة العيد وإدخال الفرح في نفوسهم هو الهدف الأسمى الذي أقيم من أجله البرنامج.من جانبها، أشارت مناهل العجلان عضوة جمعية بنيان وإحدى المتطوعات لبرنامج «كسوة» إلى أن البرنامج يسير وفق ما خطط له، حيث بدأ العمل مبكرا بترتيب وتجهيز الملابس، لافتة إلى أن استقبال الأسر من ذوي الدخل المحدود بدأت اعتبارا من أمس. وقالت: يعمل فريق مختص من الجمعية على تسجيل وتنظيم هذه الأسر بطريقة مرتبة ومن ثم التأكد من عدد الأبناء وتحديد عدد القطع لكل أسرة بناء على عدد أبنائها، مشيرة إلى أنه تم تخصيص متطوعة لمرافقة أي أسرة مستهدفة لمساعدتها في الاختيار وتحديد المقاسات ومن ثم استلام الملابس والتوقيع على ذلك.