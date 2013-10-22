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وداع الحجاج بـ «عبوات» زمزم

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وداع الحجاج بـ «عبوات» زمزم وداع الحجاج بـ «عبوات» زمزم

 أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

ودع رئيس مكتب الزمازمة الموحد بمكة المكرمة سليمان بن صالح أبو غلية الحجاج المغادرين مهبط الوحي بعد أداء مناسك الحج إلى بلادهم كما استقبلوهم بعبوة من ماء زمزم الطهور.وأوضح عصام عبدالله كوشك المتحدث الرسمي لمكتب الزمازمة الموحد بالعاصمة المقدسة أن أبو غلية «كان على رأس مودعي ضيوف الرحمن مساء أمس بمراكز تفويج الحجاج بطريق مكة جدة السريع، وقدم لهم خير هدية من الأراضي المقدسة وهي عبوات ماء زمزم سعة 330 ملل، مشيرا إلى أن هذا البرنامج بدأ في الثاني عشر من ذي الحجة 1434هـ وسينتهي بانتهاء الموسم، لاسيما أننا خصصنا لهذا البرنامج 130 عاملا من القوى العاملة تقوم بأعمال ميدانية وكذلك إدارية». مبينا أن عدد العبوات المتوقع توزيعها لهذا البرنامج 1.561.474 عبوة بسعة 330 ملل، وكذلك عدد اللترات المتوقع توزيعها لهذا البرنامج 515.289 لترا.

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