إنجاز سعودي عالمي يصل بنسبة وفيات «غرغرينا فورنير» إلى صفر %

نشرت المجلة ا?وروبية للمسالك البولية بحثا قيما قدمه فريق من قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة عن مرض نادر يسمى (غرغرينا فورنير) على مدى السنوات الثلاث الماضية.

> ولاحظ فريق البحث المكون من استشاري المسالك البولية الدكتور عاطف كاتب وا?خصائيين الدكتور محمد العدوي والدكتور باسم دقاق والممرضة اماني بخش، ان هذا المرض منتشر في مرضى المستشفى بنسبة اكبر من المعدلات العالمية حيث نشرت مجلة اوروبية اخرى 19 حالة على مدى 20 عاما بينما تم تسجيل 20 حالة بالمستشفى خلال الفترة المشار اليها، مشيرين أن هذا المرض الخطير يبدأ بالتهاب موضعي في ا?عضاء التناسلية للرجال ثم يمتد الى التهاب خلوي فغرغرينا مدمرة لكل ا?نسجة وأعضاء الجسم المجاورة بحيث لا ينفع معها ا?دوية والحقن وإنما التدخل الجراحي حيث يقوم الجراحون باستئصال كل ا?نسجة الميتة لكي لا يعود مرة اخرى وينتشر بالجسم وقد يحتاج المريض لدخول العمليات أكثر من مرة والبعض يحتاج الى العناية المركزة بسبب شدة الالتهاب وا?نتان الدموي والصدمة الجرثومية وربما يتوفى المريض كما هو مسجل بالكتب الطبية بنسبة 16 % - 40 % من الحالات.

> وأوضحت المجلة أن ما قدمه فريق البحث هو الجدية في العلاج للحالات حتى وصلت نسبة الوفيات الى صفر % متوصلين الى انجاز طبي ونجاح جراحي ومتفوقين على المراكز العالمية ا?خرى التي قدمت اوراقها وابحاثها العلمية من المانيا والنمسا وتايوان في معالجة غرغرينا فورنير.

> وبين الدكتور عاطف كاتب ان الالتهاب يبدأ بجرح في منطقة العانة عند الذكور غالبا أو خراريج صغيرة او جروح بسبب شفرات الحلاقة حيث تتسرب المكروبات والجراثيم من خلالها، ومما يزيد ا?مر تعقيدا هو وجود مرض سكري غير منتظم أو تردي مستوى النظافة الشخصية وخاصة بموسم الحج والعمرة حيث يكون ا?جهاد البدني اكثر والتعرق شديد وربما لا يعير المريض لجسمه تلك العناية ولا يضبط مستوى السكر في الدم ولا يستخدم المساحيق المقللة للاحتكاك بين الفخذين ولا يعرض نفسه في الوقت المناسب للطبيب.