«كرسي» في الإبداع وريادة الأعمال لدعم البحث العلمي وشركات الطلاب

«أم القرى وبن لادن» توقعان اتفاقية إنشائه في محرم .. وعساس:
أحمد العفيفي (مكة المكرمة)
توقع جامعة أم القرى ومجموعة بن لادن السعودية خلال شهر محرم المقبل اتفاقية إنشاء كرسي بحثي في مجال الإبداع وريادة الأعمال تنفذه الجامعة بمسمى «كرسي المعلم محمد بن عوض بن لادن للإبداع وريادة الأعمال» لمساندة رواد الأعمال وأصحاب براءات الاختراع والمتخرجين من برنامج مسرع الأعمال من طلاب وطالبات جامعة أم القرى «بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه» في تأسيس شركاتهم الناشئة لبناء مجتمع المعرفة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية المهندس بكر بن لادن على تمويل الكرسي لمدة خمس سنوات وبتكلفة تبلغ خمسة ملايين ريال.وكشف مدير الجامعة الدكتور بكري عساس عن إدراج الكرسي ضمن محضر مجلس الجامعة الأخير تمهيدا للمصادقة عليه من قبل وزير التعليم العالي رئيس مجلس جامعة أم القرى الدكتور خالد بن محمد العنقري، حيث ستتم انطلاقة الكرسي لينضم إلى الكراسي العلمية البحثية بالجامعة البالغ عددها حتى الآن سبعة كراسٍ علمية بحثية.وأكد عساس أن الكرسي البحثي الجديد يسهم في معالجة ما تعانيه حاضنات ومسرعات الأعمال حول العالم من صعوبة إخراج الشركات إلى السوق ودعمها بشكل واضح ومتسلسل من بداية الفكرة مرورا بتطويرها وحتى خروجها إلى السوق، كما سيدعم تأسيس شركات لطلاب وطالبات جامعة أم القرى في المجالات التي تدعم اقتصاديات المعرفة، مشددا على أهمية البحث العلمي للجامعات خاصة في الوقت الراهن الذي يشهد تطورا كبيرا في شتى مجالات الحياة، مبينا أن البحث العلمي يرتقي بدور الجامعة في سلم المراتب العلمية ويدعم دورها البناء في خدمة المجتمع وتطوره، معبرا عن اعتزازه بالحراك العلمي والبحثي الذي تعيشه جامعة أم القرى وما يبذل فيها من جهود لدفع عجلتها العلمية والتعليمية والبحثية.