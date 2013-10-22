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34 ألف امرأة يستفدن من «الشرقية وردية»

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34 ألف امرأة يستفدن من «الشرقية وردية» 34 ألف امرأة يستفدن من «الشرقية وردية»

309 نساء خضعن لفحص «الماموجرام» في الخبر والدمام

 خالد البلاهدي (الدمام)

أجرت نحو 309 امرأة في الخبر والدمام فحوصات على سيارة «الماموجرام» للكشف عن سرطان الثدي ضمن حملة «الشرقية وردية 5» التي تنظمها جمعية السرطان بالمنطقة، في الوقت الذي استفاد ما يقارب 45 ألف رجل وامرأة من الفعاليات التوعوية طوال 21 يوما الماضية داخل المجمعات التجارية والمستشفيات.وأوضحت رئيسة حملة (الشرقية وردية) الدكتورة فاطمة الملحم رئيسة قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، أن إقبال النساء على الفحص أصبح يتضاعف سنويا وهو مؤشر إيجابي للوعي الصحي الذي تتمتع به المرأة سعيا للوصول لمجتمع خال من السرطان، مبينة أن عدد المستفيدات من برنامج التثقيف بالتعاون مع روش الطبية داخل المجمعات التجارية بلغ ما يقارب 34 ألف امرأة في كل من الخبر والدمام والاحساء تمت توعيتهن وتزويدهن بكل ما يتعلق بالكشف المبكر عن سرطان الثدي عند النساء. وأشارت الملحم خلال اختتام معرض (الشرقية وردية 5) إلى أن سرطان الثدي يأتي بالمرتبة الخامسة كأكثر السرطانات المسببة للوفاة في الوقت الذي ساهمت التوعية والحملات التثقيفية والفحص المبكر في السنوات الأخيرة في تقليل نسبة الإصابة بهذا المرض، مؤكدة أن الفحص بالتصوير الإشعاعي أثبت فعاليته حيث يساهم في خفض معدلات الوفاة بسرطان الثدي إلى 30 بالمائة عند النساء اللاتي تجاوزت أعمارهن 50 عاما بعد اكتشاف المرض مبكرا وسرعة معالجته. وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز التركي أن الحملة ستواصل فعالياتها الاسبوع المقبل من خلال تدشينها في باقي محافظات المنطقة إضافة إلى كليات جامعة الدمام التي يصل عددها إلى ما يقارب 30 كلية، مبينا أن الجمعية مستمرة في برنامج (روش) لتوعية المرضى وتثقيف الأطباء الذي يستهدف كافة مناطق المملكة لمحاربة مرض السرطان والحد من انتشاره.

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