راعي كنيسة العذراء الأثرية بمسطرد: الحراسات على الكنائس "خيال مآتة"

كتب : فاطمة النشابي الإثنين 21-10-2013 23:34

صورة أرشيفية

قال القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير أستاذ اللاهوت الدفاعي وراعي كنيسة العذراء الأثرية بمسطرد، إن هناك من يريد إحداث فتنة بين المسلمين والمسيحيين.

وأضاف "أبوالخير"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أن ذلك الفصيل المتهم بتدبير مثل تلك الأفعال تصور أنه حال ارتكاب مثل تلك الوقائع ستقع فتنة طائفية، لكننا لن نقع في هذا الفخ.

وأوضح أستاذ اللاهوت الدفاعي أنه لم يكن هناك فرق بين المسلمين والمسيحيين في عهد جمال عبد الناصر وقبل أحداث حرب أكتوبر، منوها بأن فصيلا ما في عداء للمختلف معاه من المسلمين، ويحمل الأقباط مسؤولية المشاركة الفعالة في تظاهرات 30 يونيو.

وشدد على أن حكم محمد مرسي والإخوان كانت أسوء فترة في تاريخ مصر، لافتا إلى أن الحراسات الأمنية على الكنائس "خيال مآتة لا تسمن ولا تغني من جوع سواء من حيث التسليح أو الأعداد".

وطالب بضرورة تفعيل التواجد الأمني أمام الكنائس، مشيرا إلى أن 5 ملايين مسيحي شاركوا في تظاهرات 30 يونيو بشكل فعال؛ ما أدى لاستهدافهم من قبل تيار معين.

وتابع "لا تصالح مع جماعة الإخوان لأنهم مبرمجين، ولا يجب التصالح مع أناس مكانهم مستشفى الأمراض العقلية، والله يسامح البرادعي وأتباعه المتواجدين حتى الآن في مجلس الوزراء لأنهم أطمعوا الإخوان في التصالح"، على حد قوله.

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