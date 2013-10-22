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رئيس "الشين بيت" الإسرائيلي السابق: تدخل مصر في عملية السلام يمنح عباس الشرعية

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رئيس "الشين بيت" الإسرائيلي السابق: تدخل مصر في عملية السلام يمنح عباس الشرعية رئيس "الشين بيت" الإسرائيلي السابق: تدخل مصر في عملية السلام يمنح عباس الشرعية

كتب : أ ش أ الإثنين 21-10-2013 22:31

قال يوفال ديسكين الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي في إسرائيل "الشين بيت"، إن تدخل الجانب المصري في عملية السلام سيمنح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس النفوذ والشرعية اللتين يحتاجهما أمام المجتمع الغربي ولاسيما لتمكينه من اتخاذ قرارات سياسية ودبلوماسية ملموسة.

وحذر ديسكين، في تصريحات أوردتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإليكتروني، اليوم، من مغبة تزايد الإحباط في الشارع الفلسطيني، ما قد يؤدي إلى اندلاع انتفاضة جديدة ضد إسرائيل حال فشل المفاوضات، مشيرا إلى أن هناك ضغوطا متصاعدة في الضفة الغربية والإحباط الهائل من الفلسطينيين الذين يشعرون أن أرضهم سرقت منهم.

ولفت رئيس الشين بيت السابق إلى إنه لا يرى بوادر واقعية لإسرائيل تمهد لتوقيع اتفاقية سلام في ظل المناخ السياسي الإسرائيلي الحالي، وتابع ديسكين: "وفقا للخريطة السياسية الحالية، ليس هناك فرصة لقبول الشعب الإسرائيلي لاتفاق سلام مع فلسطين، أما بالنسبة للجانب الفلسطيني فإن دعم والأردن له في عملية السلام يعزز موقفه ويضفي عليه الشرعية".

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