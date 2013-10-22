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التغيرات الجوية تؤدى إلى جفاف العين

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التغيرات الجوية تؤدى إلى جفاف العين التغيرات الجوية تؤدى إلى جفاف العين

التغيرات الجوية تؤثر كثيرا على صحة الجلد والبشرة ولا يتوقف تأثيرها على ذلك فقط، وإنما تؤثر على العين وتؤدى إلى جفافها.
> قال الدكتور سيد الطوخى أستاذ طب العيون، إن التغيير المفاجئ للفصول الجوية يؤثر على العين، ويؤدى إلى جفافها، فتغير الجو يسبب طبقة من الدموع ويزيد من حساسية والتهابات العين، مما يؤدى إلى حدوث جفاف ثانوى فى العين.
> وأضاف أستاذ طب العيون، أن الأشخاص الأكثر إصابة بجفاف العين نتيجة لتغير الجو هم المصابون بالتهابات مزمنة فى الجفون، وعند تغير الفصول تتأثر أعينهم بسهولة أكثر من غيرهم.
> أوضح الطوخى أنه يجب علاج التهاب الجفون المزمن حتى لا يحدث الإصابة بجفاف العين ويكون علاجها عن طريق القطرة المرطبة لتحسين طبقة الدموع.

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