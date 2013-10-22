قسطرة الشرايين هى الحل الأخير لعلاج الذبحة الصدرية

يحتاج مرضى الذبحة الصدرية إلى التشخيص الدقيق من أجل إعطاء العلاج المناسب، وعلاج مرض الذبحة الصدرية كما قال يعتمد على الآتى:

أولا: العلاج الوقائى ويشمل:

ـ الإقلاع عن التدخين.

> ـ علاج التوترالعصبى.

> ـ الإقلال من تناول الأطعمة الغنية بالكولسترول والدهون الحيوانية.

> ـ الإقلاع عن تناول الخمور والكحوليات.

> ـ ممارسة الرياضة بانتظام وخصوصا رياضة المشى.

> ـ ضبط ضغط الدم.

> ـ ضبط مستوى السكر فى الدم.

> ـ المواظبة على الصلاة وقراءة القرآن.

> ـ خفض الوزن وعلاج السمنة المفرطة.

> ـ تناول قرص إسبرين 75مجم يوميا بعد الغداء إلا إذا كان هناك مانع طبى مثل حساسية الإسبرين وقرحة المعدة.

ثانيا العلاج الدوائى ويشمل:

ـ الراحة التامة حتى تستقرالحالة ويزول الألم.

> ـ تناول قرص داينيترا تحت اللسان وهويساعد على توسيع الشريان التاجى.

> ـ أقراص نيتريت مونوماك ونيتروماك وايفوكس وهى تساعد فى توسيع الشريات التاجى، وبالتالى علاج الذبحة الصدرية ومن مضاعفاتها شعوربصداع يزول بعد فترة من العلاج.

> ـ أقراص إسبرين 75مجم و81 مجم و100 مجم يفضل تناولها عقب وجبة الغداء ومن مضاعفاتها النزيف والتهاب وقرحة المعدة والحساسية وتؤخذ بحذر لمرضى قرحة المعدة.

> ـ أقراص مضادات البيتا مثل اتينولول اتينو وتينورمين بيسوبرولول كونكور وبيستول وبيزوكارد ومن مضاعفاتها الضعف الجنسى وبطء ضربات القلب، وازدياد نوبات الربو لمرضى الربو.

> ـ أقراص مضادات الكالسيوم مثل دلتيازيم التيازيم ودلتيازيم ودلتاكور.

> ـ أقراص تراى ميتازيدين فاستاريل وميتاكارديا وتراى كارديا وفاستور.

> ـ نيتريت لاصق على الصدر يوضع لمدة 16ساعة وينزع عند النوم مثل نيترودرم وديبونت.

> ـ أقراص برومازيبام كالميبام وليكسوتانيل لعلاج التوترالعصبى ويفضل أن تؤخذ مساءً قبل النوم.

> ـ أقراص ستاتين لعلاج فرط ارتفاع الكولسترول والدهون الثلاثية فى الدم مثل كريستور وأتور ومن مضاعفاتها وهن العضلات والتهاب الكبد، علاج فرط ارتفاع ضغط الدم وسكرالدم.

قال غانم فى حالة فشل الأدوية السابقة فى علاج الذبحة الصدرية ينصح للمريض إجراء قسطرة على الشرايين التاجية لتحديد درجة الضيق مع عمل توسيع للشريان الضيق وتركيب دعامة، وينصح بإجراء عملية تغيير شرايين فى حالة وجود ضيق وانسداد بعدة شرايين تاجية.

وأشار جمال إلى أن الذبحة الصدرية غير المستقرة والتى يعانى فيها المريض من ألم حاد متواصل لفترة طويلة بالصدر أثناء الراحة، وهذا الألم لايزول بالأدوية فينصح بضرورة نقل المريض بواسطة سيارة إسعاف مجهزة لأقرب مستشفى، حيث يوضع المريض بالعناية المركزة الخاصة بمرضى القلب ويظل فيها حتى تتحسن حالته.