سفير إيطاليا بالقاهرة: مستعدون لدعم أوبرا عايدة خارج القاهرة

أكد ماوتسيو ماسارى سفير إيطاليا بالقاهرة، أن إقامة دار الأوبرا المصرية احتفالا بالموسيقار الإيطالى العالمى فيردى، تأتى دعماً للعلاقات الوطيدة بين الشعبين المصرى والإيطالى.

وقال ماسارى فى مؤتمرً صحفى مساء أمس الاثنين للإعلان عن تفاصيل الاحتفال بعام فيردى الذى يتزامن مع احتفالات الأوبرا باليوبيل الفضى بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، وأنجلو كرارا فيردى حفيد الموسيقار الإيطالى العالمى فيردى، والفنان ساندرو فانينى مؤلف كتاب تحيا فيلا فيردى إلى جانب المايسترو ناير ناجى، والمخرج عبد الله سعد، أن السفارة الإيطالية مستعدة لدعم إقامة أوبرا عايدة خارج القاهرة، وتبدأ بالغردقة.

وقدم سفير إيطاليا الشكر إلى وزارة الثقافة المصرية والأوبرا على هذا التعاون المثمر، ثم استعرض جانباً من حياة فيردى الذى يعد من أشهر وأمهر المؤلفين فى تاريخ الموسيقى، ويحتفل العالم اجمع بمئويته الثانية.

وأشار إلى أنه ولد فى 10 أكتوبر عام 1813 فى مدينة بارما الإيطالية، واشتهر بأسلوبه الفنى الرومانسى الراقى الذى كان سبباً أساسيا فى شهرته العالمية، حيث خرجت أعماله من الإطار المحلى لتجوب أنحاء العالم.

من جانبها، رحبت الدكتورة إيناس عبد الدايم بجميع الحاضرين، معلنة سعادتها لاستضافة احتفالية عام فيردى بمناسبة 200 عام على ميلاده، والتى تشمل عدة فعاليات تقام بالتعاون مع سفارة إيطاليا والمعهد الثقافى الإيطالى بالقاهرة، وهى ثلاثة عروض لأوبرا عايدة أيام الأربعاء، والخميس، والأحد، 23، 24، 27 أكتوبر الجارى ويصاحبها معرض بعنوان "من فيلا فيردى إلى القاهرة الرحلة التى لم تكتمل أبداً" للفنان ساندرو فانينى، ويضم 36 صورة خاصة بمنزل فيردى.