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رئيس "الدستور": قانون التظاهر يطلق سلطات الأمن.. ويجعل المكان الأنسب للاحتجاج هو الصحراء

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رئيس "الدستور": قانون التظاهر يطلق سلطات الأمن.. ويجعل المكان الأنسب للاحتجاج هو الصحراء رئيس "الدستور": قانون التظاهر يطلق سلطات الأمن.. ويجعل المكان الأنسب للاحتجاج هو الصحراء

كتب : فاطمة النشابي منذ 43 دقيقة

قال السفير سيد المصري رئيس حزب الدستور، أن جميع القوى السياسية أبدت اعتراضا واسعا على قانون التظاهر لأنه سيء بكل المقاييس.

وأضاف المصري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية cbc تعليقاً على لقاء عدد من القوى والأحزاب مع الدكتور زياد بهاء الدين للتعليق على مشروع قانون التظاهر، أن قانون التظاهر الذي وضعه الانجليز في عام 1923 أفضل بكثير من الجديد الذي يعطي الحق الكامل للسلطات الأمنية لمواجهة أي شيء، وأي تظاهرات، ما يجعل أماكن التظاهرات الأفضل في الصحراء.

وقال إن بها توجهات مختلفة، وهذا اتضح جليا في توافق الدكتور زياد بهاء الدين مع الملاحظات اليوم، معتبرا أن "تعديل القوانين السارية قد يكون أفضل بكثير من شق جبهة 30 يونيو العريضة، وإحداث نوع من الانقسام، حتى "تمرد" نفسها رفضته بشدة وقالت لو وجد هذا القانون في 29 يونيو لما كانت هناك ثورة 30 يونيو".

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