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اللبان يساعد على تقوية عظام الفك وتنظيف الأسنان

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اللبان يساعد على تقوية عظام الفك وتنظيف الأسنان اللبان يساعد على تقوية عظام الفك وتنظيف الأسنان

اللبان ليس فقط حلوى للتسلية، فله فوائد كثيرة على الأسنان واللثة. كما قال الدكتور يحيى رمضان أستاذ ورئيس قسم التركيبات بجامعة الأزهر، مشيرا إلى أن مضغ العلكة "اللبان" له فوائد كثيرة على الأسنان، حيث إنه له دور كبير فى تنظيف الأسنان لأنه مادة لزجة تلتصق بالأسنان وتقوم بإزالة فضلات الطعام المتراكمة على الأسنان.
> وأضاف رمضان أن العلكة تقوم بعمل مساج للثة وتقوية عضلات الفك، وتزيل فضلات الطعام الناعمة، مشيرا إلى أن اللبان يساعد على الهضم لأن عند تواجد اللبان بالفم تزداد إفرازات الغدد اللعابية، وبناءً عليه تفرز العصارة الهضمية التى تقوم بعملية الهضم.
> لذلك يوصى رمضان بعد غسيل الأسنان بالفرشاة والمعجون يتم مضغ اللبان، حتى يتم إزالة الفضلات الناعمة المتبقية على الأسنان.

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مصر 365