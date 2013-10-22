استشارى: الإفطار ضرورى للمرأة الحامل

كثير من النساء يهملن وجبة الإفطار، بينما ترتفع أهمية تلك الوجبة خاصة للنساء الحوامل نظرا لما تقدمه من طاقة لازمة للجسم للقيام بوظائفه الحيوية، فما هو الإفطار الصحى للمرأة الحامل، وما هى الأمور التى يجب الابتعاد عنها وتجنبها فى الإفطار؟

أوضح الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى أطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، أن تناول وجبة الإفطار يقلل من السعرات الحرارية المكتسبة طيلة اليوم، ويجب على المرأة الحامل خلال وجبة الإفطار الابتعاد عما يعرف بالسموم البيضاء، حيث يجب الإقلال لتخفيض معدلات ارتفاع ضغط الدم، والتى وصلت إلى 25% من المصريين، فضلا عن الإقلال من السكر حيث يكثر المصريون من تناوله خاصة فى المناسبات الاجتماعية والدينية، مما يجعل المصريين مستهدفين بمرض السكر ومضاعفاته.

وبين دكتور مجدى أنه يجب الإقلال أيضا من المياه الغازية خلال الحمل، وكذلك دقيق القمح الأبيض ويمكن استبداله بدقيق القمح الغنى بالردة التى توفر الألياف الغذائية التى تقلل من ارتفاع الدهون والسكر بعد الوجبات وترفع المناعة وتجذب البكتيريا الصديقة للاستيطان فى أمعاء الإنسان فلا تجد البكتيريا الضارة مكانا لها.

ولإفطار صحى للمرأة الحامل، كما نصح دكتور مجدى بتناول كل العناصر الغذائية من الفواكه والخضروات، منبها على أنه يجب الحذر عند التعامل مع الدهون فلا يجب أن تزيد فى الإفطار عن 30%، وألا تتجاوز الدهون المشبعة عن 10%.

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