طلاب معهد "التكنولوجى" بأكتوبر يرحبون باستجابة الوزارة لمطالبهم

قالت الحركة الطلابية لمعهد التكنولوجى العالى فرع 6 أكتوبر، إنه تم التواصل مع وزارة التعليم العالى والاتفاق على المشاكل التى تخص المعهد بفرعيه بعد اعتصام دام شهرا موجهين الشكر لوزارة التعليم العالى.

وأضافت فى بيان أصدرته اليوم، أولا مشكلة اللائحة بخصوص مشكلة طلاب الـExternal تم الاتفاق على أن يستمر طلاب فى تسجيل موادهم بنفس النظام المُتّبع لمدة سنة دراسية كاملة كفترة انتقالية، أما بالنسبة لمشكلة الانسحاب من المُقررات تم الاتفاق على أن يتم فتح باب الإنسحاب من المُقررات فى الأسبوع الثامن من التيرم، وبخصوص مشكلة مصاريف الرسوب تم إلغاء مصاريف الرسوب نهائياً، وجارى توقيع القرار الوزارى.

أما بالنسبة للمشاكل التى تخص فرع 6 أكتوبر تم الاتفاق على أن تستمر شهادة التخرّج الخاصة بخريجى فرع 6 أكتوبر كما هى على أن يكون نصّها كالتالى "المعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان"، أما بخصوص مشكلة التسجيل التبادلى بين الفرعين تم الاتفاق على أن يتم السماح بالتسجيل التبادلى بين الفرعين لمدة 4 سنوات دراسية كاملة كفترة انتقالية، بدءا من السنة الحالية، على أن يكون هذا الاستثناء لكافة الدفعات عدا دفعة 2013، وهناك محاولات تجرى الآن لضم دفعة 2013 إلى هذا الاستثناء.