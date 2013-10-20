صحافة غانا تغضب الجمهور المصري بصورة مستفزة جداً

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، إحدى الصحف الغانية، ناشرة صورة لـ"هرم الجيزة"، مُغَطَّى بالكامل بعلم غانا.

تحت عنوان "هيا لنغزو القاهرة"، نشرت الصحيفة صورتها التى تستفز مشاعر ملايين المصريين، مُرفقًا بها "نحن هناك تقريبًا.. فهنيئًا للنجوم السوداء، لفوزكم على فراعنة مصر".

وطالب عدد من النشطاء اللاعبين بالنظر مليا إلى هذه الصورة، ليروا مدى ما سببته هزيمتهم النكراء فى كوماسى من إهانة وجرح للكبرياء الوطنى الكروى، وشددوا على اللاعبين بضرورة التفانى فى الملعب، واللعب برجولة وقوة لتعويض الهزيمة، ومحو ذل الانكسار الكبير، وتحقيق نتيجة إيجابية تعيد للكرة المصرية كبرياءها، وتجبر الصحف الغانية على نزع صورة علم غانا من على الهرم الشامخ.

شبكةعيونالإخبارية

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