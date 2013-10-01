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الأمين العام لأوبك يبدى ارتياحه للتوقعات النفطية لعام 2014

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الأمين العام لأوبك يبدى ارتياحه للتوقعات النفطية لعام 2014 الأمين العام لأوبك يبدى ارتياحه للتوقعات النفطية لعام 2014

أبدى عبد الله البدرى، الأمين العام لمنظمة أوبك ارتياحه لتوقعات السوق لعام 2014 وقال، إن الانخفاض المتوقع فى الطلب على نفط أوبك ليس كبيرا، وهو ما يشير إلى أن المنظمة قد لا تجرى تغييرات كبيرة فى سياسة الإنتاج فى اجتماعها المقبل فى ديسمبر.

وتتوقع أوبك تراجع الطلب على نفطها إلى 29.61 مليون برميل يوميا فى 2014 بانخفاض قدره 320 ألف برميل يوميا عن 2013 نظرا لزيادة الإمدادات من دول خارج أوبك.

وأشار إلى توقعات السوق قائلا، "باستثناء الانقطاعات فى ليبيا فإننى مرتاح جدا، آمل أن تحل ليبيا المشكلة قبل 2014 لكنى مرتاح الآن، وبالنسبة لعام 2014 أيضا".

وتجتمع منظمة أوبك فى الرابع من ديسمبر لمراجعة سياسة الإنتاج لأوائل 2014، ولم يتطرق البدرى لما قد يقرره وزراء أوبك فى الاجتماع.

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مصر 365