أسرة ابدأ بسنورس تحصد المركز الأول علي مستوي محافظة الفيوم في الزجل

كتب : عبدالرحمن سالم

قامت (مديرية الشباب الرياضة بالفيوم) بتنظيم (المسابقة الثقافية الادبية السنوية للشباب) التي تقام في مركز شباب قحافة بالفيوم علي مستوي مراكز الشباب بالإدارات المختلفة بالفيوم وتم اجراء المسابقة الثقافية والأدبية بمقر (مركز شباب قحافة بين مراكز الشباب) التي لبت الدعوة تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة وحضر فعاليات المسابقة د/ عاصم محمد مرسي مدير عام الشباب والرياضة بالفيوم وحصدت (أسرة ابدأ ) في المسابقة المركز الأول علي مستوي المستوي المحافظة في الزجل فاز بها العضو عبدالرحمن سالم محمد رئيس اللجنة السياسية بأسرة ابدأ بمركز شباب مدينة سنورس وأعربت لجنة الحكم عن اعجابها الشديد بقصيدة الزجل التي ألقاها التي بعنوان ( أخر كلام ) تأليف الشاعر موريس صادق يوسف وعن قصيدته ( لن أنساك) متمنيتا له ولأسرة ابدأ دوام النجاح التفوق وصرح كمال سعد (مشرف أسرة ابدأ بمركز شباب سنورس) انه سيبذل كل ما يستطيع من أجل اخراج كوادر ناجحه سواء في العمل الأدبي أو السياسي أو الفني أو الثقافي لكي ترتاد أعلي الأماكن في الجمهورية

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