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غدا.. خريجو "ثانوية الخارج" يتظاهرون أمام مكتب التنسيق لتأخر النتيجة

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غدا.. خريجو "ثانوية الخارج" يتظاهرون أمام مكتب التنسيق لتأخر النتيجة غدا.. خريجو "ثانوية الخارج" يتظاهرون أمام مكتب التنسيق لتأخر النتيجة

يتظاهر غدا السبت، الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة من خارج ، أمام مكتب التنسيق الرئيسى الكائن بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة، اعتراضا على تأخر نتيجة التنسيق الخاص بهم، حيث بدأ صرف وقبول أوراقهم فى منتصف شهر أغسطس الماضى، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد محدد لظهور النتيجة.

ويطالب الطلاب بسرعة ظهور نتيجة التنسيق بالإضافة إلى توحيد المصروفات بينهم وبين طلبة الشهادة الثانوية المصرية.

وقال الطلاب المصريون الحاصلون على الثانوية من الخارج: "نحن لسنا أقل من الطلبة السوريين ونتعرض لظلم التنسيق كل عام وإلغاء التحصيلى بالنسبة لطلبة الشهادة "، كما يطالبون برفع نسبة تمثيلهم فى الجامعات والمحدد بـ"5%..

وأكد أحد الطلاب لـ"كايرو دار"، أنهم عند الاتصال بالبوابة الحكومية الإلكترونية للاستفسار عن موعد ظهور النتيجة، لا يصلون إلى أى شىء سوى وعود وهمية.

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مصر 365

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