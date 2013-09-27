غداً.. ندوة "الحق فى حرية الرأى والتعبير " بمملكة البحرين

تعقد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، غداً السبت، محاضرة بعنوان "الحق فى حرية الرأى والتعبير"، حيث يتحدث فيها الخبير الحقوقى المصرى محمود قنديل عضو مجلس إدارة المركز العربى للتربية على القانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان.

وتأتى إقامة المحاضرة فى ضوء خطة المؤسسة الوطنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان فى "مملكة البحرين" من خلال عقد الندوات التثقيفية وورش العمل.

وستتناول المحاضرة موضوعات "الحماية الدولية للحق فى حرية الرأى والتعبير" والحقوق المرتبطة به "والحماية الدستورية للحق فى حرية الرأى والتعبير فى مملكة البحرين.