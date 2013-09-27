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تظاهرات فى البحرين بعد صدامات مع الشرطة

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تظاهرات فى البحرين بعد صدامات مع الشرطة تظاهرات فى البحرين بعد صدامات مع الشرطة

تظاهر شيعة بحرينيون الجمعة بالآلاف تلبية لدعوة من المعارضة فى أعقاب صدامات ليلية بين شبان ناشطين وعناصر من الشرطة فى قرى قريبة من المنامة.

وكانت المعارضة الشيعية دعت إلى التظاهر للاحتجاج على اعتقال قيادى فى جمعية الوفاق أبرز أحزاب المعارضة الشيعية.

وذكر شهود أن التظاهرة التى نظمت فى شارع البديع الكبير غرب العاصمة لم تتخللها أعمال عنف.

وذكرت المصادر نفسها من جهة أخرى أن مجموعات صغيرة من المتظاهرين حاولت السير إلى دوار اللؤلؤة السابق تم تفريقها بقنابل مسيلة للدموع ألقتها الشرطة.

وكان دوار اللؤلؤة مركز الاحتجاجات التى قام بها الشيعة الذين يشكلون الأكثرية فى البحرين، ضد آل خليفة السنة ربيع 2011 فى خضم الربيع العربى. ومنذ ذلك الحين منع المتظاهرون من الوصول إلى الدوار.

وخلال تظاهرة الجمعة، رفع متظاهرون أعلاما بحرينية ورددوا هتافات مثل "ثورة حتى النصر" و"لن ننسى الشهداء".

ووقعت ليل الخميس صدامات بين متظاهرين وشرطيين فى قرية بحرينية قبل تظاهرة للمعارضة الشيعية، كما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة فى بيان أن "عملا إرهابيا استهدف شرطيين عندما ألقيت باتجاههم زجاجات حارقة أحرقت جزئيا آلية لقوى الأمن فى قرية شهركان (غرب)".

وأطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ردوا برشق الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة بحسب الشهود.

ودعت المعارضة البحرينية إلى تظاهرة الجمعة احتجاجا على اعتقال خليل مرزوق المسئول فى حركة الوفاق الشيعية المعارضة بتهمة "التحريض على أعمال إرهابية".

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مصر 365