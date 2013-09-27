امنع معونة:"عبد الناصر" صاحب مشروع التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية

تشارك حملة "امنع معونة"، غداً السبت، فى إحياء الذكرى الثالثة والأربعين لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر، وذلك بضريحه الملحق بمسجد "جمال عبد الناصر" بشارع الخليفة المأمون.

من جانبه، قال تامر هنداوى، المتحدث باسم الحملة، فى بيان له اليوم الجمعة، إن عبد الناصر صاحب مشروع مصر الوطنى فى القرن العشرين، الذى اتخذ من التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى أجنحة له، مضيفاً أن الزعيم هو أول من تصدى للهيمنة الأمريكية، وأول من قال لهم رفضا لابتزازهم "معونتكم عالجزمة".

ودعا المتحدث الرسمى للحملة، جموع الشعب المصرى لمشاركتهم فعاليات إحياء ذكرى رحيل الزعيم.