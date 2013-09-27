أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غداً.. "أحمد إمام" يتفقد محطة كهرباء بنها لمتابعة سير العمل

Google+ Print
غداً.. "أحمد إمام" يتفقد محطة كهرباء بنها لمتابعة سير العمل غداً.. "أحمد إمام" يتفقد محطة كهرباء بنها لمتابعة سير العمل

يتفقد غداً السبت، المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، وبرفقته المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لمحطة كهرباء بنها، وذلك لمتابعة سير العمل بها، والتى من المقرر انطلاق التيار الكهربائى التجريبى بها 6 أكتوبر القادم، وفقاً لما أعلنته الوزارة سابقاً.

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بمحطة كهرباء بنها لــ"اليوم السابع"، أن الوزير سيتفقد غداً سير العمل بالوحدتين الأولى والثانية ضمن المرحلة الأولى لإنشاء المحطة بقدرة 750 ميجا وات، مؤكداً أنه سيتم إطلاق التيار التجريبى لهذين الوحدتين باستخدام الوقود البديل"السولار".

وأوضح المصدر أن سبب تأخر افتتاح المرحلة الأولى من هذه المحطة حتى الآن هو فشل وزارة الكهرباء فى التفاوض مع الأهالى لمرور البرج الهوائى بأرضهم، إضافة إلى انفجار خط الجاز الذى يغذى المحطة بالوقود قبل افتتاحه نتيجة عيوب فنية فى الإنشاء.

ويرى المصدر أن زيارة الوزير غداً تأتى نتيجة تأجيل إطلاق التيار التجريبى بالمحطة، والذى أعلنته الوزارة 6 أكتوبر القادم، وذلك على حد قوله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365