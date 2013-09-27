غداً.. "أحمد إمام" يتفقد محطة كهرباء بنها لمتابعة سير العمل

يتفقد غداً السبت، المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، وبرفقته المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لمحطة كهرباء بنها، وذلك لمتابعة سير العمل بها، والتى من المقرر انطلاق التيار الكهربائى التجريبى بها 6 أكتوبر القادم، وفقاً لما أعلنته الوزارة سابقاً.

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بمحطة كهرباء بنها لــ"اليوم السابع"، أن الوزير سيتفقد غداً سير العمل بالوحدتين الأولى والثانية ضمن المرحلة الأولى لإنشاء المحطة بقدرة 750 ميجا وات، مؤكداً أنه سيتم إطلاق التيار التجريبى لهذين الوحدتين باستخدام الوقود البديل"السولار".

وأوضح المصدر أن سبب تأخر افتتاح المرحلة الأولى من هذه المحطة حتى الآن هو فشل وزارة الكهرباء فى التفاوض مع الأهالى لمرور البرج الهوائى بأرضهم، إضافة إلى انفجار خط الجاز الذى يغذى المحطة بالوقود قبل افتتاحه نتيجة عيوب فنية فى الإنشاء.

ويرى المصدر أن زيارة الوزير غداً تأتى نتيجة تأجيل إطلاق التيار التجريبى بالمحطة، والذى أعلنته الوزارة 6 أكتوبر القادم، وذلك على حد قوله.