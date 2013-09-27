أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خالد يوسف يطالب بوضع كلمة "لغير المسلمين" بالمادة الثالثة من الدستور

Google+ Print
خالد يوسف يطالب بوضع كلمة "لغير المسلمين" بالمادة الثالثة من الدستور خالد يوسف يطالب بوضع كلمة "لغير المسلمين" بالمادة الثالثة من الدستور

أبدى المخرج خالد يوسف، عضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور الإخوان، تحفظه على المادة الثالثة من دستور 2012، التى تنص على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، حيث قال: لو أردنا احترام عقائد الآخرين لابد من وضع كلمة "لغير المسلمين " بالمادة.

وأشار يوسف، خلال حوراه لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" إلى أنه مستعد للخضوع لرؤية حزب النور الخاصة بتلك المادة، والذى يريد البقاء عليها كما هى دون أى تعديل، ولكنه اشترط أن يكون لغير المسلمين أوراق ثبوتية من الدولة للاعتراف بهم.

وأوضح يوسف، أن "لجنة الخمسين" بها العديد من الاختلافات حول هذه المادة، مطالباً الأغلبية بـ"الخمسين" بالتنازل لتجنب الأزمات داخل اللجنة وتمرير دستور يليق بمستقبل .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر