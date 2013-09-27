خالد يوسف يطالب بوضع كلمة "لغير المسلمين" بالمادة الثالثة من الدستور

أبدى المخرج خالد يوسف، عضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور الإخوان، تحفظه على المادة الثالثة من دستور 2012، التى تنص على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، حيث قال: لو أردنا احترام عقائد الآخرين لابد من وضع كلمة "لغير المسلمين " بالمادة.

وأشار يوسف، خلال حوراه لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" إلى أنه مستعد للخضوع لرؤية حزب النور الخاصة بتلك المادة، والذى يريد البقاء عليها كما هى دون أى تعديل، ولكنه اشترط أن يكون لغير المسلمين أوراق ثبوتية من الدولة للاعتراف بهم.

وأوضح يوسف، أن "لجنة الخمسين" بها العديد من الاختلافات حول هذه المادة، مطالباً الأغلبية بـ"الخمسين" بالتنازل لتجنب الأزمات داخل اللجنة وتمرير دستور يليق بمستقبل مصر.