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"ديزني" تطرح أول صورة لـ"ميريل ستريب" من الفيلم الجديد Into the Woods

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"ديزني" تطرح أول صورة لـ"ميريل ستريب" من الفيلم الجديد Into the Woods "ديزني" تطرح أول صورة لـ"ميريل ستريب" من الفيلم الجديد Into the Woods

كتب : عمرو عز الدين منذ 40 دقيقة

طرحت شركة "ديزني" لإنتاج أفلام الرسوم المتحركة اليوم، أول صورة من فيلمها الغنائي الجديد Into the Woods، والمأخوذ عن مسرحية غنائية تحمل نفس الاسم للكاتب ستيفن سونديم.

الصورة تظهر فيها النجمة الكبيرة ميريل ستريب في هيئة ساحرة شريرة عجوز رثة الثياب، وهو أحد الأدوار الأساسية في الفيلم الذي يحكي قصة خباز وزوجته يعيدان حكاية مجموعة من القصص الخيالية مثل سندريلا والأميرة رابونزل وذات الرداء الأحمر، في محاولة منهم للتخلص من لعنة ساحرة شريرة والبدء في تكوين أسرة.

يشارك في بطولة الفيلم النجم جوني ديب في دور الذئب، وآنا كندريك في دور سندريلا وكريس بين في دور أمير سيندريلا، وجيمس كوردون في دور الخباز، وإميلي بلانت في دور زوجة الخباز.

الفيلم من تأليف جيمس لابين وإخراج روب مارشال، ومن المتوقع بدء عرض الفيلم في دور العرض الأمريكية في ديسمبر 2014.

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