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كلية طب أسيوط تنظم حملة توعية عن دور اللجنان الغذائي في الوقاية من سرطان الثدي

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كلية طب أسيوط تنظم حملة توعية عن دور اللجنان الغذائي في الوقاية من سرطان الثدي كلية طب أسيوط تنظم حملة توعية عن دور اللجنان الغذائي في الوقاية من سرطان الثدي

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة أسيوط حملة توعية بعنوان "دور اللجنان الغذائي في الوقاية من سرطان الثدي "تحت رعاية الدكتور أحمد مخلوف عميد الكلية والدكتورة إيناس عبد المجيد وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.
> وأكدت الدكتورة إيناس عبد المجيد أن مركب اللجنان يعتبر أحد المركبات الغذائية الطبيعية التي تساهم في الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي مشيرة إلى أن اللجنان يوجد في العديد من الأطعمة كالثوم، الجزر، الطماطم ، البطاطا ، البروكلى ، وبعض الفواكه مثل الرمان ، البرتقال ، الفراولة وفى الحبوب الكاملة كاللوز والبندق والفول ، وايضا يوجد فى الخبز والقهوة والشاى وزيت بذرة الكتان.
> وأشارت إلى أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي بأهمية مركب اللجنان الطبيعي إضافة إلى توعية السيدات بمخاطر الإصابة بمرض سرطان الثدي وكذلك استعراض سبل الوقاية من المرض والتي تتمثل فى ممارسة الرياضة وخاصة للفتيات صغيرات السن والاعتماد على سلوك غذائي صحي يحتوى على خضراوات وفاكهة وكربوهيدرات وألياف ودهون بالإضافة إلى تناول الأغذية الغنية بمركبات اللجنان أو البدائل الدوائية فيها والتى ثبت دورها الهام في تقليل معدل الإصابة بسرطان الثدي.
> وأوصت الدكتورة ايناس بضرورة الاهتمام بالفحص الذاتي والدوري للثدى وعمل اشاعة الماموجرام عند اللزوم للوقاية من خطر سرطان الثدى.

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مصر 365