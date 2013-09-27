إصابة 25 في معركة بين عائلتين في سوهاج

كتب : خالد الغويط منذ 7 دقائق

أصيب 25 شخصا في مشاجرة بين عائلتي العدايمة والكراكيب بدائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، بسبب الخلاف على مسقى مائي، وتم السيطرة على الوضع وإلقاء القبض على 20 من الجانبين، ونقل المصابين للمستشفى المركزي.

وتلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إخطارا من الرائد علي الصغير رئيس مباحث مركز المنشأة، يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتي العدايمة بقرية العيساوية، والكراكيب بدائرة بندر المنشأة، ووجود مصابين من الطرفين.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى هناك بقيادة العميد حسين حامد مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين نشوب معركة استخدمت فيها العصي والحجارة بسبب الخلاف على مسقى مائي، ما أسفر عن إصابة 25 شخصا من الطرفين بكسور وجروح وكدمات متفرقة.

وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على طرفي المشاجرة وضبط 20 من الجانين، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.