مبادرة "جوانا حلم للارتقاء بسياحة بلدنا" لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر

كتب : صلاح عبد الله منذ 5 دقائق

قال صلاح برعي، رئيس مجلس أمناء محافظة البحر الأحمر، إنه إيمانا بأن التعليم والسياحة هما قاطرتا التنمية في مصر يؤثران ويتأثران بنهضة مصر الشاملة في جميع المجالات تبنى مجلس أمناء المحافظة والمجمع السياحي وشركة برايت سكاي، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بمشاركة مركز الإعلام، مباردة بعنوان "جوانا حلم الارتقاء بسياحة بلدنا".

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى توعية أبنائنا الطلاب بأهمية تشجيع السياحة وذلك من خلال حسن معاملة السائح والحفاظ على بيئتنا السياحية.

وتابع أنه سيتم مشاركة جميع طلاب مدارس المحافظة لمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي العام والفني والأزهري في المبادرة، من خلال تقديم أبحاث لهؤلاء الطلاب عن كيفية تصورهم لحسن معاملة السائح، وكيفية الحفاظ على بيئتنا السياحية.