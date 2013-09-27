مناوشات خفيفة بين عناصر الإخوان وأفراد أمن بالفيوم بسبب هتافات مناوئة للشرطة والجيش

كتب : ميشيل عبد الله الجمعة 27-09-2013 19:06

شهدت مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين، بالقرب من ميدان المسلة بمدينة الفيوم، منذ قليل، مناوشات بين مشاركين بالمسيرة وأحد أفراد الأمن ممن كانوا في مدرعة تابعة لقوات الشرطة كانت تسير خلف المسيرة، دون وقوع إصابات.

كانت مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين انطلقت من أمام مسجد الشبان المسلمين بمدينة الفيوم، وجابت عدد من شوارع مدينة الفيوم، وعندما وصلت إلى ميدان المسلة بمدخل مدينة الفيوم، وقعت مناوشات بين أحد أفراد الأمن ممن كانوا يستقلون مدرعة تابعة لقوات الشرطة، وبعض المشاركين في المسيرة بسبب الهتافات المناوئة للشرطة والجيش، حيث تفرق المشاركون في المسيرة بالمنطقة، ثم واصلوا مرة أخرى مسيرتهم متجهين إلى حي كيمان فارس، في الوقت الذي عادت المدرعة إلى منطقة تمركز أمنية عند إستاد الفيوم.