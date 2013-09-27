9 مصابين حصيلة اشتباكات أهالي الإسكندرية وأنصار الرئيس المعزول

كتب : مروة مرسي منذ 4 دقائق

أسفرت الاشتباكات التى اندلعت اليوم بين الأهالي وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بشرق الإسكندرية، عن إصابة 9 بطلقات خرطوش ورصاص حي، وفقًا للمصادر الرسمية بوزارة الصحة.

وقال مصدر طبي إن مستشفيات وزارة الصحة استقبلت 9 مصابين، بينهم 5 داخل مستشفى شرق المدينة، و4 بمستشفيات أخرى، وذلك جراء الاشتباكات التي اندلعت في العصافرة وسيدي بشر.

كان أنصار الرئيس المعزول تظاهروا اليوم بعد صلاة الجمعة بعدد من المناطق شرق المدينة واندلعت الاشتباكات بينهم والأهالي، استخدم فيها الرصاص الحي وطلقات خرطوش والأسلحة البيضاء، وسيطرت قوات الجيش والشرطة على محيط الاشتباكات.