أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

9 مصابين حصيلة اشتباكات أهالي الإسكندرية وأنصار الرئيس المعزول

Google+ Print
9 مصابين حصيلة اشتباكات أهالي الإسكندرية وأنصار الرئيس المعزول 9 مصابين حصيلة اشتباكات أهالي الإسكندرية وأنصار الرئيس المعزول

كتب : مروة مرسي منذ 4 دقائق

أسفرت الاشتباكات التى اندلعت اليوم بين الأهالي وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بشرق الإسكندرية، عن إصابة 9 بطلقات خرطوش ورصاص حي، وفقًا للمصادر الرسمية بوزارة الصحة.

وقال مصدر طبي إن مستشفيات وزارة الصحة استقبلت 9 مصابين، بينهم 5 داخل مستشفى شرق المدينة، و4 بمستشفيات أخرى، وذلك جراء الاشتباكات التي اندلعت في العصافرة وسيدي بشر.

كان أنصار الرئيس المعزول تظاهروا اليوم بعد صلاة الجمعة بعدد من المناطق شرق المدينة واندلعت الاشتباكات بينهم والأهالي، استخدم فيها الرصاص الحي وطلقات خرطوش والأسلحة البيضاء، وسيطرت قوات الجيش والشرطة على محيط الاشتباكات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية