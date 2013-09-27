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الخارجية الفرنسية: سندرس التقرير الخاص بالوضع الأمني في المواقع السياحية بمصر

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الخارجية الفرنسية: سندرس التقرير الخاص بالوضع الأمني في المواقع السياحية بمصر الخارجية الفرنسية: سندرس التقرير الخاص بالوضع الأمني في المواقع السياحية بمصر

كتب : أ ش أ منذ 5 دقائق

أعلنت الخارجية الفرنسية أنها ستدرس التقرير المستقل الذي أعده الخبير الأمني الفرنسي حول الوضع الأمني في المنتجعات والمواقع السياحية الرئيسية في .

وقال فانسان فلورياني، المتحدث المساعد باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن مسؤولين بالوزارة استقبلوا وزير السياحة هشام زعزوع خلال زيارته إلى باريس.

وردا على أسئلة الصحفيين حول فحوى اللقاءات، أوضح فلورياني أن وزارته أخذت علما بالتقرير المستقل المتضمن تحليلا للمخاطر بالمنتجعات والمواقع السياحية الرئيسية في مصر، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الفرنسية ستدرس وبعناية هذا التقرير، مشيرا إلى أنه قد تم بالفعل تحديث ملف "نصائح السفر" للمواطنين والسائحين والرعايا الفرنسيين في مصر، في أعقاب التطورات الأخيرة.

من ناحية أخرى، أكد فلورياني أنه بالنسبة للتكيفات المحتملة المتعلقة بنصائح للمسافرين، فسوف يتم تقييمها بالتشاور مع الشركاء الأوروبيين.

وحول إعلان حركة تحرير أزواد والحركة العربية في أزواد والمجلس الأعلى لتوحيد أزواد في مالي تعليق مشاركتها في عملية السلام الموقعة في واجادوجو.

وشدد الدبلوماسي الفرنسي على ضرورة استمرار عملية الحوار من أجل التوصل إلى مصالحة حقيقية بين كل الماليين، مضيفا أن بلاده تدعو كافة الأطراف إلى التحلي بموقف بناء، والامتناع عن أي لجوء للعنف، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة المنصوص عليها في اتفاق واجادوجو.

وأكد مجددا دعم باريس لجهود الرئيس المالي كيتا من أجل مواجهة تحديات إقامة الاستقرار والتنمية والسلام في مالي.

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