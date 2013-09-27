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القبض على 4 من "المحظورة" بحوزتهم أسلحة نارية باشتباكات الإسكندرية

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القبض على 4 من "المحظورة" بحوزتهم أسلحة نارية باشتباكات الإسكندرية القبض على 4 من "المحظورة" بحوزتهم أسلحة نارية باشتباكات الإسكندرية

قال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إن قوات الأمن ألقت القبض على 4 أشخاص من مثيرى الشغب بجماعة الإخوان المحظورة فى اشتباكات منطقة العصافرة، من بينهم شخص يحمل قنبلتين يدويتى الصنع ومكبس فرد خرطوش.

وأضاف العبد، أنه تم الفصل بين الإخوان وبين مجموعة من الأهالى وتدخلت قوات الشرطة و مجموعات التدخل السريع وقامت بالفصل بينهم وتمكنت القوات من إلقاء القبض على عدد 4 أشخاص منهم شخص يحمل حقيبة بداخلها عدد 1 فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 علبة كانز بداخلهما مادة غير معلومة، وبفحص العبوات بمعرفة خبراء المفرقعات تبين احتوائهم على مواد محدثة للصوت و نتج عن تلك المناوشات عدد 4 أصابات وجار المتابعة .
> وأشار العبد أن قوات الأمن تعمل الآن على تمشيط المنطقة، ومتابعة الحالة الأمنية بالمنطقة، بعد نشوب اشتباكات بين الأهالى ومسيرة الجماعة المحظورة.

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