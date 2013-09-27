انتهاء الاشتباكات بمنطقة العصافرة بالإسكندرية بعد سيطرة الأمن عليها

عاد الهدوء مساء اليوم الجمعة بمنطقة العصافرة بالإسكندرية بعد سيطرة قوات الأمن على الاشتباكات التى نشبت فى محيط المنطقة بين الأهالى وعناصر الجماعة المحظورة، وذلك بعد إطلاق الخرطوش والذى أسفر عن وقوع مصابين.

حيث قامت قوات الأمن بتمشيط المنطقة، لمتابعة الحالة الأمنية بعد الاشتباكات التى اندلعت بالمنطقة العصافرة، وأسفرت عن وقوع 5 مصابين طبقاً لمصدر طبى داخل مديرية الشئون الطبية.

وأضاف المصدر إلى أن تم انتقال مصابين بمستشفى شرق المدينة، وباقى المصابين إلى مستشفى عقبة بن نافع، ومستشفى مبرة العصافرة، ولم يقع أى وفيات.

وأثناء عملية التمشيط، ألقت قوات الأمن ألقت القبض على عدد 4 أشخاص منهم شخص يحمل حقيبة بداخلها عدد 1 فرد خرطوش محلى الصنع، وعدد 2 علبة كانز بداخلهم مادة غير معلومة، وبعد فحص العبوات بمعرفة خبراء المفرقعات، تبين احتوائهم على مواد محدثة للصوت".

فيما يشهد كورنيش الإسكندرية حالة من السيولة المرورية، والتى لم تتأثر اليوم بأحداث الاشتباكات التى نشبت بشرق الإسكندرية، واختفت مسيرات المحظورة فى وسط الإسكندرية.