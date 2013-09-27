كسر الروتين اليومى يؤدى إلى السعادة الزوجية

الزواج يعنى بدء حياة مشتركة يتم تدعيمها بالتفاهم والمحبة، كما قالت الدكتورة صافيناز عبد الغفار أخصائية نفسية، مشيرة إلى أن الخلاف فى الطباع بين الزوج والزوجة يجب ألا يتحول إلى أسباب للمشاكل، مع ضرورة وجود بعض التنازلات من الطرفين لذلك يجب الاتفاق على بعض الأساسيات فى بداية الحياة الزوجية، مثل تحديد المسئول عن الإنفاق، وكيفية مساهمة الزوجة فى المصروف المنزلى، ومن سيتولى شراء الخضار من يتولى إصلاح الأشياء التالفة، وكيف سيتم الاعتناء بالأطفال وخاصة الطفل الأول.

كل تلك الأمور المبدئية والمالية التى قد تبدو فى عيون العاشقين تافهة، إلا أن لها تأثير كبير على الحياة الزوجية فيما بعد إذا لم يتم تحديدها والاتفاق عليها، والحياة الزوجية لا يمكن أن تخلو من مشاكل، ويجب التصدى لهذه المشاكل عن طريق الحب والتفاهم وليس الصراع والعند الذى يمكن أن يحول مشكلة صغيرة تافهة إلى كارثة قد تصل إلى الطلاق.

ونصحت عبد الغفار كل زوجة ببعض النصائح التى تساعدها فى الحفاظ على زوجها، ومنها الحفاظ على جمالها ورشاقتها خاصة بعد الحمل والولادة.

وأشارت عبد الغفار إلى أن الحياة الجنسية جزء من الحياة الزوجية بل هى أصلها، لذلك يجب أن تمارس العلاقة الحميمة بحب وشوق وليس مجرد تأدية واجب كما يحدث فى حالات كثيرة خاصة بعد مرور فترة على العلاقة الزوجية، لذلك على الزوجة أن تشعل علاقتها بزوجها دائما وتحاول أن تكون دائما متجددة، مع محاولة خلق أوقات للمتعة واستعادة لحظات الحب والخطوبة مثل الخروج فى نزهات غير تقليدية بعيدا عن الأولاد لكسر روتين الحياة اليومى.