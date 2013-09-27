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برنامج توعية للوقاية من أمراض الكبد الفيروسية بجامعة بني سويف

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برنامج توعية للوقاية من أمراض الكبد الفيروسية بجامعة بني سويف برنامج توعية للوقاية من أمراض الكبد الفيروسية بجامعة بني سويف

كتب : محمد خلف منذ 3 دقائق

في إطار خطة التوعية الصحية لجامعة بني سويف، تبدأ الإدارة الطبية بالجامعة برنامج التوعية والاكتشاف المبكر للالتهاب الكبد الفيروسي (C) يوم الأحد المقبل، للحد من انتشاره بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة، من خلال التحاليل المجانية لاكتشاف المرض مبكرا بمقر كلية التجارة وذلك لمدة خمسة أيام .

أكد الدكتور أمين لطفي، رئيس الجامعة أن برنامج التوعية والاكتشاف المبكر للالتهاب الكبد الفيروسي ، يشارك فيه مجموعة من أطباء متخصصين في مجال التشخيص، ويهدف إلى التوعية باعتبار موضوع التحصين من المرض له أهمية خاصة من خلال فحص الدم للتأكد من خلوه من فيروس التهاب الكبد ، وإجراء الفحوصات المستمرة للمجموعات المعرضة للخطورة واعتماد برنامج الرصد الوبائي لتشخيص الحالات بشكل مبكر .

وقد أكدت الكتورة أيمان هاشم مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، أن المرض يقسم إلى ستة أنواع، وأنها تتشابه في الكثير من النواحي المرضية إلا أنها تختلف من حيث الوقاية منها. فهناك أنواع تنتقل بواسطة الماء والغذاء الملوث بالفيروسات أما الأنواع الأخرى فتنتقل عن طريق نقل الدم الملوث ومشتقاته واستعمال الأدوات الملوثة.

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