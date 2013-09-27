«المصري اليوم» تفوز بجائزة أفضل مشروع لاستخدام الوسائط في الصحافة الاستقصائية

فاز الزميل محمد فرغلي، الصحفي بـ«المصري اليوم»، بجائزة ورشة أريج حول استخدام الوسائط المتعددة في الصحافة الاستقصائية، مع الزميل محمد القزاز، من «الأهرام»، وذلك عن إعداد تحقيق استقصائي متلفز حول معاناة اللاجئين الفلسطينيين بمخيم البقعة في المملكة الأردنية، بسبب نقص معونات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين.

كانا الزميلان شاركا في ورشة تدريب نظمتها شبكة «أريج» حول كيفية تحويل مشاريع استقصائية مكتوبة إلى تقارير متلفزة في الفترة من 20 إلى 25 سبتمبر الجاري، التي عقدت بفندق «كمبنسكي» في العاصمة الأردنية عمان.

شارك في الورشة صحفيون من مصر وفلسطين وسوريا واليمن وتونس والأردن بهدف تدريب الصحفيين على تقنيات التصوير الفوتوغرافي والفيدوغرافي بالعمل الصحفي على أسس إجراء المقابلات التليفزيونية، وعلى رواية القصة المرئية، بالإضافة إلى مهارات المونتاج، لتمكين الصحفي من إنتاج تحقيق صحفي استقصائي مصور.