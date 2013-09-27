20 مليار جنيه تمنع التليفزيون من المنافسة على الرخصة الجديدة للمحمول

كتب : انتصار حسنى منذ 48 دقيقة

كشف مصدر مسؤول بالقطاع الاقتصادى بماسبيرو، أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لن يقدر على تحقيق رغبة العاملين في "ماسبيرو" بخصوص المنافسة على الرخصة الجديدة لشركة المحمول، وذلك بسبب الأزمة المالية الشديدة التى يمر بها المبنى وتجعله عاجزا عن توفير ما يقدر بـ 20 مليار جنيه للحصول على هذه الرخصة، وهذا المبلغ غير متوفر لدى "ماسبيرو" حاليا، إضافة إلى أن وزارة المالية رفضت أكثر من طلب مؤخرا للتليفزيون بخصوص زيادة دعمها المالى شهريا ليصل إلى 220 مليون جنيه، ووزارة المالية أصرت على صرف مبلغ 118 مليون جنيه فقط شهريا لتوفير أجور العاملين والاحتياجات الأساسية لتيسير العمل فى قطاعات المبنى دون أي زيادة، وبالتالى لن يقدر "ماسبيرو" على الطلب من وزارة المالية توفير مبلغ الـ 20 مليار جنيه للتليفزيون من أجل المنافسة على الرخصة.

جدير بالذكر أن العديد من العاملين والحركات الثورية فى "ماسبيرو" أكدوا لوزيرة الإعلام أن حصول "ماسبيرو" على تلك الرخصة سيحل جميع الأزمات المالية للتليفزيون المصرى حاليا ومستقبلا.