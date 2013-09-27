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مصادر بـ"سي بي سي" تنفي عودة برنامج باسم يوسف اليوم

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مصادر بـ"سي بي سي" تنفي عودة برنامج باسم يوسف اليوم مصادر بـ"سي بي سي" تنفي عودة برنامج باسم يوسف اليوم

كتب : سهيلة حامد منذ 30 دقيقة

نفت مصادر بقناة "سي بي سي"، ما تردد حول عودة البرنامج الساخر "البرنامج"، الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف.

وحول ما تردد أيضًا عن إذاعة حلقات قديمة من "البرنامج"، نفى المصدر إذاعة حلقات قديمة أو جديدة للساخر باسم يوسف اليوم.

وأكد، لـ"الوطن"، أن ما حدث في موقع "سي بي سي" الرسمي، بوضع "البرنامج" ضمن خطة البرامج يبدو أنه خطأ فني.

فيما أكد مصدر آخر أن "البرنامج" كان من المقرر عودته في نهاية الشهر بالفعل، لكنه أكد أن "البرنامج" لن يأتي اليوم، مدللًا على ذلك بعدم وجود تنويهات بعودته.

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