بالصور| "دويتو" غنائي بين أمينة وهاني عادل في فيلم "هاتولي راجل"

كتب : نجلاء أبو النجا الجمعة 27-09-2013 14:03

سيطرح دويتو غنائي جديد يجمع بين المطربة أمينة والفنان هاني عادل، خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال أغنية فيلم "هاتولي راجل" والتي تجمع بينهما لأول مرة، والأغنية من ألحان وتوزيع هاني عادل، وأكدت أمينة أنها سعيدة بهذا الدويتو الذي يجمعها بهاني عادل لأول مرة، كما أنها سعيدة بالمشاركة في فيلم "هاتولي راجل" من خلال الكليب الخاص بالفيلم.

وقضت أمينة ما يقرب من 48 ساعة ما بين تسجيل الأغنية وبين تصويره مع هاني في أحد الاستوديوهات بوجود بطل الفيلم شريف رمزي ومدير التصوير نزار شاكر والمنتجة سارة عبدالمنعم والمخرج محمد شاكر حتى يتمكن فريق العمل من طرح الأغنية خلال الأيام القليلة القادمة كدعاية للفيلم الذي من المنتظر عرضه في موسم عيد الأضحى.

"هاتولي راجل" يعد من أعمال البطولة الجماعية، حيث يقوم ببطولته 6 أبطال هم يسرا اللوزي وأحمد الفيشاوي وإيمي سمير غانم وشريف رمزي وكريم فهمي والفنانة الشابة ميريت ابنة الفنانة شيرين، والتي تخوض ثاني تجاربها السينمائية بعد أن قدمها عمرو عرفة في فيلم "حلم عزيز"، ومن تأليف كريم فهمي، وإنتاج حسين ماهر، وإخراج محمد شاكر في أولى تجاربه الإخراجية، ويدور في عالم افتراضي تبدأ أحداثه منذ أربعينيات القرن الماضي حتى وقتنا الحالي.