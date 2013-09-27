أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

"عزيزية" يبحث عن جهة إنتاج لمسلسل يتناول حياة السيد المسيح

Google+ Print
"عزيزية" يبحث عن جهة إنتاج لمسلسل يتناول حياة السيد المسيح "عزيزية" يبحث عن جهة إنتاج لمسلسل يتناول حياة السيد المسيح

كتب : صفوت دسوقى الجمعة 27-09-2013 14:50

يحاول المخرج الأردني محمد عزيزية، البحث عن جهة إنتاج ضخمة لإنتاج مسلسل طويل عن حياة السيد المسيح، وعلمت "الوطن" أن المخرج قدم السيناريو كاملاً لإدارة "إم بي سي" أملاً أن تتحمس لإنتاجه وأن يعرض على شاشتها، وحتى الآن لم يتم تحديد مصير المسلسل.

يذكر أن المخرج محمد عزيزية كان قد تحمس لعمل مسلسل يحكي قصة السيد المسيح، ورشح للعمل الفنان السوري باسم ياخور والعالمي عمر الشريف، ولكن تعطل المشروع بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم وجود جهة عربية تتبنى مشروع المسلسل.

والمعروف أن محمد عزيزية أخرج عددًا من الأعمال التاريخية المهمة منها "الحجاج"، و"الظاهر بيبرس"، ومن أشهر أعماله فى مسلسلي "قضية رأى عام" و"فى إيد أمينة" بطولة يسرا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر