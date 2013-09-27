"عزيزية" يبحث عن جهة إنتاج لمسلسل يتناول حياة السيد المسيح

كتب : صفوت دسوقى الجمعة 27-09-2013 14:50

يحاول المخرج الأردني محمد عزيزية، البحث عن جهة إنتاج ضخمة لإنتاج مسلسل طويل عن حياة السيد المسيح، وعلمت "الوطن" أن المخرج قدم السيناريو كاملاً لإدارة "إم بي سي" أملاً أن تتحمس لإنتاجه وأن يعرض على شاشتها، وحتى الآن لم يتم تحديد مصير المسلسل.

يذكر أن المخرج محمد عزيزية كان قد تحمس لعمل مسلسل يحكي قصة السيد المسيح، ورشح للعمل الفنان السوري باسم ياخور والعالمي عمر الشريف، ولكن تعطل المشروع بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم وجود جهة عربية تتبنى مشروع المسلسل.

والمعروف أن محمد عزيزية أخرج عددًا من الأعمال التاريخية المهمة منها "الحجاج"، و"الظاهر بيبرس"، ومن أشهر أعماله فى مصر مسلسلي "قضية رأى عام" و"فى إيد أمينة" بطولة يسرا.