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المخرجة اللبنانية لارا سابا تنافس على جوائز الأوسكار بفيلم "قصة ثواني"

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المخرجة اللبنانية لارا سابا تنافس على جوائز الأوسكار بفيلم "قصة ثواني" المخرجة اللبنانية لارا سابا تنافس على جوائز الأوسكار بفيلم "قصة ثواني"

كتب : نجلاء أبو النجا الجمعة 27-09-2013 15:31

اختير فيلم المخرجة اللبنانية لارا سابا "قصة ثواني"، لتمثيل لبنان في مسابقة جوائز مهرجان الأوسكار السينمائي، وذلك بعد حصولها على عدة جوائز في مهرجان "مالمو" السينمائي بالسويد.

وخرج من المنافسة الفيلم اللبناني "غدي"، بعد أن ثبت أنه لا يستوفِ شروط الدخول في المسابقة، وأهمها عرض الفيلم في لبنان لمدة لا تقل عن أسبوع، وهذا لم يتوفر في الفيلم اللبناني.

وجاء قرار الحسم من وزارة الثقافة اللبنانية، بعد جدل كبير ومنافسة بين الفيلمين، حيث انحاز وزير الثقافة لفيلم لارا سابا لمطابقته الشروط كاملة.

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