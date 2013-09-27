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افتتاح 8 معابر حدودية بين دولتي السودان بعد موسم الخريف

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افتتاح 8 معابر حدودية بين دولتي السودان بعد موسم الخريف افتتاح 8 معابر حدودية بين دولتي السودان بعد موسم الخريف

كتب : أ ش أ الجمعة 27-09-2013 15:45

تقرر افتتاح ثمانية معابر حدودية بين السودان وجنوب السودان، عقب انتهاء موسم الخريف لتسهيل عبور المواطنين والتجارة.

وقال وزير الداخلية السوداني، إبراهيم محمود حامد، في تصريح لإذاعة أم درمان، اليوم، إنه تم الاتفاق خلال زيارته الأخيرة لجنوب السودان، على تنفيذ الحريات الأربع بين الخرطوم وجوبا، لتمكين المواطنين من الحركة المستمرة، كما تم الاتفاق على فتح المعابر الحدودية، وتنشيط التجارة بصورة سريعة جدا.

وأضاف حامد أنه من المتوقع أن تتم خلال الأيام القادمة زيارات متبادلة بين وزراء النقل والتجارة والمالية والبنوك بين الخرطوم وجوبا، لتسهيل إجراءات تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين.

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على إعفاء المواطنين بالمنطقة الحدودية من الإجراءات الإدارية، وترك مسألة الأمن للسلطات الأمنية والمحلية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر للولاة وحكام الولايات في الجنوب لتنسيق هذا الأمر في القريب العاجل.

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