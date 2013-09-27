نيبال تستدعي سفيرتها من قطر

كتب : أ ش أ الجمعة 27-09-2013 15:51

استدعت نيبال سفيرتها في الدوحة مايا كوماري شارما التي وصفت قطر بأنها "سجن مفتوح" للنيباليين الذين يعانون من انتهاكات بسبب ظروف العمل.

وأوضحت أن ظروف العمل هناك أدت إلى حالات وفاة في صفوف العمال ما يثر مخاوف جديدة بشأن استضافة قطر بطولة كأس العام لكرة القدم عام 2022.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" عربية اليوم عن كوماري شارما قولها إنه "خلال فترة صيف هذا العام، حيث كان عامل نيبالي يموت كل يوم تقريبا في قطر، كثير منهم بنوبات قلبية مفاجئة".

وكان توفى عشرات العمال النيباليين في العاصمة القطرية الدوحة، بينما تعرض الآلاف لانتهاكات مروعة خلال العمل، ولاسيما خلال فترة صيف عام 2013.