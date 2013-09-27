الجالية المصرية بالرياض تقيم حفل تأبين لشهداء الجيش والشرطة

كتب : أ ش أ الجمعة 27-09-2013 15:52

أُقيم بمقر السفارة المصرية بالرياض تحت رعاية السفير عفيفي عبدالوهاب، سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، حفل أبناء الجالية المصرية بالمملكة لتأبين شهداء الواجب من أبناء الجيش والشرطة بحضور العقيد أركان حرب محمد أبوالفتوح جاب الله، ملحق الدفاع بالسفارة المصرية بالرياض، ورؤساء المكاتب الثقافية والإعلامية والعمالية وأعضاء السفارة وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية بالرياض وعائلاتهم.

وأكد السفير المصري، خلال كلمته في الاحتفال، حرصه على أن تستضيف السفارة المصرية هذا الحفل لتكريم شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين الذين جادوا بأرواحهم من أجلنا جميعًا، كما توجّه باسم الجالية المصرية بالتحية لضباط وجنود مصر من قوات الجيش والشرطة الذين يسهرون على حماية المصريين ويقدمون أرواحهم دفاعًا عن هذا الوطن وأمنه.

كما وجّه السفير التحية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبرالمجيدة والتي وصفها بأنها فخر للمصريين والعرب والمسلمين جميعًا، كما وجّه السفير التحية والشكر للجالية المصرية التي حضرت الحفل وشاركت في فقراته.

وألقى عدد من شعراء الجالية المصرية قصائد وطنية في حب مصر وجّهوا من خلالها التحية لشهداء الجيش والشرطة، كما تم عرض فيلم وثائقي عن تضحيات أبناء مصر من جنود الجيش والشرطة، وتضمن الاحتفال فقرات غنائية من تراث مصر الوطني أداها أبناء وبنات الجالية المصرية.

وفي ختام الحفل، قدم منظمو الحفل من أبناء الجالية المصرية بالرياض الدروع التذكارية والتقديرية لأرواح شهداء الجيش والشرطة تسلمها السفير المصري وملحق الدفاع بالسفارة.