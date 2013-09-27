الجالية المصرية بالرياض تقيم حفل تأبين للشهداء من قوات الجيش والشرطة

أقيم بمقر السفارة المصرية بالرياض تحت رعاية السفير عفيفى عبد الوهاب سفير مصر بالمملكة العربية السعودية حفل أبناء الجالية المصرية بالمملكة لتأبين شهداء الواجب من أبناء الجيش والشرطة بحضور العقيد أركان حرب محمد أبو الفتوح جاب الله ملحق الدفاع بالسفارة المصرية بالرياض ورؤساء المكاتب الثقافية والإعلامية والعمالية وأعضاء السفارة وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية بالرياض وعائلاتهم.

وأكد السفير المصرى، خلال كلمته فى الاحتفال، حرصه على أن تستضيف السفارة المصرية هذا الحفل لتكريم شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين الذين جادوا بأرواحهم من أجلنا جميعا، كما توجه باسم الجالية المصرية بالتحية لضباط وجنود مصر من قوات الجيش والشرطة الذين يسهرون على حماية المصريين ويقدمون أرواحهم ذودا عن هذا الوطن وأمنه.

ووجه السفير التحية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والتى وصفها بأنها فخرا للمصريين والعرب والمسلمين جميعا، كما وجه السفير التحية والشكر للجالية المصرية التى حضرت الحفل وشاركت فى فقراته.

وألقى عدد من شعراء الجالية المصرية قصائد وطنية فى حب مصر وجهوا من خلالها التحية لشهداء الجيش والشرطة، كما تم عرض فيلم وثائقى عن تضحيات أبناء مصر من جنود الجيش والشرطة، وتضمن الاحتفال فقرات غنائية من تراث مصر الوطنى أداها أبناء وبنات الجالية المصرية.

> وفى ختام الحفل قدم منظمو الحفل من أبناء الجالية المصرية بالرياض الدروع التذكارية والتقديرية لأرواح شهداء الجيش والشرطة تسلمها السفير المصرى وملحق الدفاع بالسفارة.