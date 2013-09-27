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مصادر أمنية لـ"الوطن": مهاجمة البؤر الإجرامية في منطقة "الصف" قريبًا

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مصادر أمنية لـ"الوطن": مهاجمة البؤر الإجرامية في منطقة "الصف" قريبًا مصادر أمنية لـ"الوطن": مهاجمة البؤر الإجرامية في منطقة "الصف" قريبًا

كتب : محمود الجارحي وجيهان عبدالعزيز الجمعة 27-09-2013 15:24

قالت مصادر أمنية، لـ"الوطن"، إن أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، وبالتنسيق مع العمليات الخاصة والقوات المسلحة، تدرس وضع خطة أمنية لمهاجمة البؤر الإجرامية الموجودة بمنطقة "الصف".

وأضافت المصادر، أن قوات الشرطة ستهاجم البؤر الاجرامية الموجودة بالقاهرة الكبرى والعديد من المحافظات، موضحة أنه عقب الانتهاء من تطهير كرداسة، ستنطلق إلى منطقة "الصف" و"العياط" و"البدرشين" و"أطفيح" للقبض على المسجلين والمطلوبين والهاربين في المنطقة الجبلية.

وشرحت المصادر، أن قوات الشرطة بقيادة اللواء كمال الدالي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء محمود فاروق نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، شنت 3 حملات على منطقة "الصف"، وألقت القبض على 29 متهمًا مطلوب في وقائع حرق مجلس مدينة الصف وقسم الشرطة، وصدر ضدهم قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة.

وأشارت المصادر، إلى أن منطقة "الصف" تحتاج إلى قوات أكثر من القوات التي شاركت في مهاجمة "كرداسة" وطائرات لمهاجمة المنطقة الجبلية، موضحة أن بها قرابة 150 مسجل خطر "جنائي" هاربين من أحكام قضائية ومن السجون عقب ثورة 25 يناير، لافتة إلى أن القوات الأمنية ستهاجم قرابة 50 بؤرة إجرامية في "الصف".

وأوضحت المصادر، أن قوات الشرطة طاردت عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان، في منزل قيادي إخواني بمنطقة "الصف، مساء أمس، إلا أن المعلومات كانت غير دقيقة، ولم يتم القبض عليه.

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