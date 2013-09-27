الدولار يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر ونصف مقابل الفرنك السويسري

كتب : (رويترز) الجمعة 27-09-2013 14:55

تعرض الدولار لضغوط أمام العملات الرئيسية، وسجل أدنى مستوياته في سبعة أشهر ونصف مقابل الفرنك السويسري، الذي يعتبر ملاذا آمنا في ظل مشاحنات بشأن ميزانية الولايات المتحدة وغموض بشأن توقيت تخفيض التحفيز النقدي الأمريكي.

وانخفض الدولار مقابل الين بعد أن قال وزير المالية الياباني تارو آسو إنه لا يدرس خفض نسبة ضريبة الشركات في الوقت الراهن. وكانت هذه مفاجأة للمستثمرين الذين كانوا قد استعدوا لانخفاض في الين بسبب توقعات بمزيد من التحفيز المالي للاقتصاد.

وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.6133 دولار بعد أن نقلت تقارير عن مارك كارني محافظ بنك إنجلترا قوله إنه لا يرى ما يدعو البنك لشراء مزيد من السندات في ظل علامات على انتعاش الاقتصاد البريطاني.

وساهم كل ذلك في انخفاض مؤشر الدولار 0.15 بالمئة إلى 80.406 مقتربا من أدنى مستوى في سبعة أشهر البالغ 80.060 الذي سجله بعد أن قرر الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي الإبقاء على برنامجه لشراء السندات بقيمة 85 مليار دولار شهريا.

وانخفض الدولار إلى 0.9062 فرنك مسجلا أدنى مستوى منذ أوائل فبراير شباط. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الفرنك وهو ما يرجع جزئيا إلى ارتفاع عوائد السندات الإيطالية. لكن اليورو ارتفع مقابل الدولار إلى 1.3505 دولار.

وانخفض الدولار 0.5 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 98.50 ين وقال متعاملون إن هناك أوامر بيع لوقف الخسائر عند مستوى 98.20 ين.